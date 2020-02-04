Названы сроки завершения госиспытаний боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг»

Государственные испытания перспективных боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг» планируется завершить в 2022 году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Сроки поставки техники в сухопутные войска определит Минобороны, когда будут результаты проводимых государственных испытаний. Предварительно могу сказать, что испытания «Курганец-25» и «Бумеранга» планируется завершить в 2022 году», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Напомним, в понедельник замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что БМП «Рыцарь» созданы для вооружения подразделений Сухопутных войск в Арктике.

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