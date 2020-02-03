БМП для Арктики создали в России

Боевые машины пехоты (БМП) «Рыцарь» созданы для вооружения подразделений Сухопутных войск в Арктике, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооруженных сил пришлась четвертая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М «Бережок», БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25», «Бумеранг» и арктические «Рыцарь», – передает РИА «Новости» слова Криворучко.

Также в этот список вошли самоходные гаубицы «Коалиция-СВ», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г/С» и «Ураган-1М», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» и «Корнет-Д1», зенитные ракетные системы С-300В4, ЗРК «Бук-М3», «Тор-М2» и арктические «Тор-М2ДТ», робототехнические комплексы, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», перспективная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» и экипировка «Ратник».

Напомним, в конце января ракеты для новейших атомных подлодок испытали в Арктике.

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