Ракеты для новейших атомных подлодок испытали в Арктике

В Арктике проходят испытания ракеты, разработанные для новейших атомных подлодок. Ракеты-«взломщики» способны разрушать торосы, что позволяет создать полынью, откуда субмарины смогут нанести удар.

Специальные ракеты, которые представляют собой неуправляемые реактивные снаряды (НРС), во время испытаний доказали способность в нужном месте пробить прорубь в любых торосах. Отмечается, что данные спецбоеприпасы нужны для обеспечения пуска стратегических ракет из подводного состояния и подъема на поверхность спасительных капсул, на которых эвакуируются экипажи при аварии, пишут «Известия».

По данным источников в Минобороны, ракеты проходят испытания в составе атомных подлодок проектов «Борей» и «Ясень» российского ВМФ.

«Все эти атомные подводные лодки должны действовать в любой ситуации и не зависеть от условий окружающей среды. После поступления команды о применении оружия, они обязаны в максимально короткие сроки ее исполнить. И лед не должен стать для этого помехой. Проделывание полыньи – один из тактических приемов, позволяющий в нужные сроки провести ракетную атаку», – сказал контр-адмирал, экс-командир АПЛ, Герой России Всеволод Хмыров.

Он отметил, что подлодка может пробить лед и корпусом, однако так она скорее всего получит повреждения. Хмыров уточнил, что обычно, если позволяет время, ракетоносцы ищут уже существующие проруби или выходят за кромку льда.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые «Цирконы» решено установить на один из фрегатов.

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