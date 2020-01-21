Гиперзвуковые «Цирконы» решено установить на один из фрегатов

Первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Циркон» будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные «детские болезни». Сейчас его испытания проходят успешно. Пока мы ставим на все корабли «Калибры» и параллельно будем испытывать «Циркон», – сказал Евменов.

Он уточнил, что «Циркон» будет принят на вооружение «в ближайшие годы», передает РИА «Новости».

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находятся фрегаты новых проектов 11356 и 22350.

В конце прошлого года сообщалось, что модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А («Антей») «Иркутск» также получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Кроме того, «Цирконы» планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски», которые будут построены к 2027 году.

Также сообщалось, что в 2020 году многоцелевая атомная подлодка проекта 885М «Казань» впервые проведет стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что представляет собой гиперзвуковое оружие и зачем оно нужно.