АПЛ «Иркутск» и корабль «Маршал Шапошников» получат гиперзвуковые «Цирконы»

Модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А («Антей») «Иркутск» в перспективе получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль «Маршал Шапошников». Уверен, что руководство [Центра судоремонта «Дальзавод», Владивосток] должным образом отнесется к выполнению поставленной задачи и сроки сдачи корабля смещаться не будут», – приводит его слова РИА «Новости».

«Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволит ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон»», – сказал он по итогам визита на Дальневосточный судостроительный кластер.

Такую же возможность, по его словам, получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе «Звезда» (Большой Камень, Приморский край) АПЛ «Иркутск», которую, в свою очередь, планируется передать ТОФ в 2022 году.

В марте сообщалось, что многоцелевая атомная подлодка проекта 885М «Казань» в 2020 году впервые проведет стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон».

«Цирконы» планируется разместить на подлодках пятого поколения «Хаски», которые будут построены к 2027 году.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что представляет собой гиперзвуковое оружие и зачем оно нужно.

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