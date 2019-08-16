Что представляет собой гиперзвуковое оружие и зачем оно нужно?

Это очень быстрые управляемые ракеты и боевые блоки, в глобальном масштабе нужные в первую очередь даже не для ударов по противнику, а для его сдерживания.

Чтобы понять, что такое гиперзвуковое оружие на самом деле, сначала стоит определиться с терминологией – обычно гиперзвуковыми называют скорости, в несколько раз превышающие скорость звука. Гиперзвуковыми принято называть разработки, скорость которых на большей части траектории полета превышает 5 Мах. Скорость звука – примерно 1 Мах, на малой высоте и при температуре 20° C это около 1200 км/ч. Так что, если несколько упрощать, все летящее быстрее 5–6 тыс. км/ч летит на гиперзвуковой скорости.

Справедливости ради надо сказать, что боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет и сейчас способны входить в атмосферу со скоростью выше 5 Мах, но, во-первых, они летят в таком темпе в атмосфере всего около минуты, а во-вторых, неуправляемы, то есть не могут маневрировать.

Так что сейчас, когда говорят о «гиперзвуковом оружии», под ним понимают прежде всего управляемые ракеты и боевые блоки, способные держать скорость по траектории полета в атмосфере в течение как минимум нескольких минут. «Термин «гиперзвуковое оружие» обозначает собой не просто признак скорости свыше 5–6 Мах, а то, что полет на гиперзвуковых скоростях управляемый. И полет не просто управляемый, а который приводит тот или иной аппарат к точке цели. Например, у «Кинжала» это 1 метр», – говорит военный эксперт Алексей Леонков.

Что такое число Маха?

Здесь требуется еще один небольшой ликбез. Число Маха – оптимальный показатель расчета скорости самолета. Дело в том, что скорость, например, в самолетах рассчитывается на основании скоростного напора воздуха – чем быстрее летит борт, тем сильнее напор действует на датчики и тем большую скорость они показывают. Однако проблема в том, что на разных высотах плотность и температура воздуха меняются – чем выше полет, тем более разрежен там воздух, и скорость звука на высоте, можно сказать, падает. Соответственно, чтобы показатели скоростных датчиков были одинаковыми на 2 и 10 тыс. метров, во втором случае потребуется куда больший напор воздуха. А чтобы он был таковым, самолету придется лететь куда быстрее, чем на 2 тыс. метров. Вот и получается, что при равном показателе датчиков скорости сама скорость на разных высотах может сильно отличаться.

Для этого и понадобилось число Маха. Оно учитывает особенности той среды, в которой находится самолет, ракета или любое другое летящее тело – ее плотность, сжатость и так далее. Определение же звучит так: число Маха – это безразмерная величина, равная отношению скорости потока в данной точке движущейся газовой среды к скорости звука в этой точке. Иными словами, выбрав число Маха в качестве ориентира при определении истинной скорости движущегося тела, инженеры перестали отталкиваться от скорости напора воздуха и сосредоточились на скорости движения в конкретной газовой среде.

Зачем нужно гиперзвуковое оружие?

Эксперты не просто так говорят о том, что создание управляемого гиперзвукового оружия – это прорыв, сопоставимый с запуском первого спутника Земли. Оно может серьезно повлиять на баланс сил в мире, который был нарушен США после 2002 года. Всему виной была доктрина первого глобального удара, по сути, превентивного, говорит Леонков. Под нее американцы создали большое количество противоракетных комплексов, в первую очередь мобильных, и несколько позиционных районов ПРО, которые по большому счету не оставляли противнику шансов на ответ. Эти системы направлены на то, чтобы добивать оставшиеся после первого удара ядерные объекты врага. При этом нынешняя доктрина позволяет США наносить превентивные ядерные удары при малейшей угрозе своей безопасности, в том числе, например, кибератаке, говорит Леонков: «То есть сейчас порог применения ядерного оружия фактически снизился до нуля».

И гиперзвуковое оружие серьезно меняет положение дел. Имея в своем арсенале такие ракеты, любая страна сможет наносить быстрые и точные удары по противнику, невзирая на его системы ПРО, какими бы многочисленными они ни были. Как минимум до их усовершенствования.

Именно наличие у России такого оружия («Кинжалы», «Авангарды» и «Цирконы») – а остальные страны его пока только испытывают – и привело к выходу США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает Леонков.

«Конечно, американцам не понравилось, что баланс сил был восстановлен. Поэтому они начали пересматривать договоры, которые заключали ранее, – говорит эксперт. – Первый – ДРСМД, тем самым они получили возможность производить новый класс ракет. Далее они планируют торпедировать СНВ-3, который заканчивается в феврале 2021 года. Этот договор ограничивает количество ядерных боеголовок. То есть они собираются сделать такое количество ракет, которое будет критичным для комплексов ПВО и ПРО противника».