Боевики перекрыли шоссе Дамаск – Алеппо

Вооруженная протурецкая оппозиция в Сирии, которая наступает на город Саракиб в Идлибе, в четверг перекрыла стратегическое шоссе Дамаск – Алеппо, сообщило агентство САНА.

Трассу перекрыли севернее Саракиба, передает ТАСС.

«Военнослужащие сирийской армии вступили в бой с противником, чтобы восстановить контроль над шоссе и обеспечить его безопасность», – сообщило агентство.

До этого вооруженные группировки сирийской протурецкой оппозиции сообщили, что им якобы удалось вернуть контроль над стратегически важным городом Саракиб, однако эти сообщания были опровергнуты.