Москва вошла в число столиц с наиболее чистым воздухом

Москва оказалась на 16 месте в рейтинге мировых столиц с наиболее чистым воздухом, следует из доклада, обнародованного швейцарской компании IQAir – производителя систем для очистки воздуха.

Рейтинг основан на среднем годовом показателе концентрации в воздухе мелкодисперсных частиц с диаметром до 2,5 микрометра – так называемых PM 2,5, сообщает РИА «Новости».

В рейтинг вошли 85 главных городов стран, среди которых столица России заняла 16 место с показателем 10 мкм. На первом месте оказалась столица Багамских островов город Нассау (3,3 мкм), затем идут Рейкьявик и Таллин (по 5,5 мкм), Хельсинки (6,0 мкм) и Стокгольм (6,1 мкм).

Москва в списке оказалась выше Дублина, Амстердама, Лондона, Праги, Вены, Рима, Риги, Киева и других.

Столицей с самым грязным воздухом сал город Нью-Дели с показателем 98,6 мкм, что почти в четыре раза превышает безопасную для здоровья человека норму.

Ранее сообщалось, что на 80% территории МКАДа зафиксировано превышение по сероводороду и монооксиду углерода.