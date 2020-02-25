Трамп анонсировал сокращение числа военных в Афганистане

США намерены сократить количество своих военных в Афганистане до 8,6 тыс. человек, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы сократить численность до 8,6 тыс. человек. Люди этому рады. Затем мы примем решение о том, каков будет финальный результат», – передает его слова ТАСС.

В октябре сообщалось, что США вывели из Афганистана 2 тыс. военнослужащих. Количество военных тогда сократилось до 12 тыс. человек. При этом министр обороны США Марк Эспер заявлял, что Пентагон может уменьшить военное присутствие до 8,6 тыс. человек без ущерба для действий против террористов.

На прошлой неделе газета ВЗГЛЯД писала о борьбе США против талибов, которая завершается подписанием соглашения с группировкой, которую Вашингтон надеялся уничтожить.