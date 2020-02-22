Пушков высказался об учениях США с «ядерным ударом» по России

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщение Пентагона об учениях, в которых США сымитировали «ядерный удар» по России.

«Чему верить: обещаниям США не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений минобороны США, что предполагает наличие таких ракет на континенте?» – задается вопросом Пушков в своем Twitter.

«Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара – верный ориентир», – подчеркнул сенатор.

Ранее в субботу Пентагон сообщил, что в ходе учений США «нанесли ядерный удар» по России. При этом сценарий учений предполагал, что Россия якобы может «ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».

Москва подчеркнула, что американские учения демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия. США затевают крайне опасную игру, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.