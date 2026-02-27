Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.10 комментариев
Американский дипломат осужден пожизненно за растление девочек в Африке
Суд США отправил экс-дипломата в тюрьму пожизненно за изнасилование подростков
В США к пожизненному заключению приговорили бывшего сотрудника посольства в Буркина-Фасо, надругавшегося над двумя девочками 13 и 15 лет из нищей семьи.
Американский суд вынес приговор 41-летнему мужчине, признанному виновным в надругательстве над детьми, передает РИА «Новости».
В министерстве юстиции уточнили: «Житель штата Мэриленд был приговорен сегодня к пожизненному заключению за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек в Буркина-Фасо в 2022 и 2023 годах».
Осужденный Фоде Ситафа Мара на момент совершения преступлений являлся сотрудником дипломатического представительства Соединенных Штатов. Злоумышленник действовал в доме, арендованном посольством, что обеспечивало ему неприкосновенность от местного уголовного преследования.
Следствие установило, что мужчина пользовался тяжелым положением семьи, живущей в крайней нищете. Он требовал от больной матери пострадавших сексуальных услуг ее дочерей, которым было 13 и 15 лет, в обмен на помощь. Как отметили в ведомстве, преступник выдал девочкам телефоны для связи в отсутствие супруги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Савеловский суд Москвы приговорил гражданина США Дэвида Барнса к 21 году колонии за насилие над сыновьями. Суд в Гамбурге осудил немецкого чиновника на восемь лет за домогательства к детям-беженцам.