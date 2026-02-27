Американский дипломат осужден пожизненно за растление девочек в Африке

Суд США отправил экс-дипломата в тюрьму пожизненно за изнасилование подростков

Tекст: Мария Иванова

Американский суд вынес приговор 41-летнему мужчине, признанному виновным в надругательстве над детьми, передает РИА «Новости».

В министерстве юстиции уточнили: «Житель штата Мэриленд был приговорен сегодня к пожизненному заключению за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек в Буркина-Фасо в 2022 и 2023 годах».

Осужденный Фоде Ситафа Мара на момент совершения преступлений являлся сотрудником дипломатического представительства Соединенных Штатов. Злоумышленник действовал в доме, арендованном посольством, что обеспечивало ему неприкосновенность от местного уголовного преследования.

Следствие установило, что мужчина пользовался тяжелым положением семьи, живущей в крайней нищете. Он требовал от больной матери пострадавших сексуальных услуг ее дочерей, которым было 13 и 15 лет, в обмен на помощь. Как отметили в ведомстве, преступник выдал девочкам телефоны для связи в отсутствие супруги.

