Аналитик Уотсон спрогнозировал отказ России заморозить конфликт на Украине
Москва не станет соглашаться на перемирие без признания Западом новых российских территорий, а продолжит наступление на Одессу, Николаев, Днепр и Харьков, считает аналитик Алан Уотсон.
Россия не согласится на временное перемирие или заморозку конфликта на Украине, если Киев и Запад не признают новые границы страны, написал Уотсон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Уотсон заявил, что Москва продолжит движение к Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову в случае отказа признать Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон российскими территориями.
Уотсон подчеркнул, что заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине подтверждают, почему терпение президента Владимира Путина истощается. Он напомнил, что президент России уже озвучил условия для достижения устойчивого мира. «Если США, страны НАТО и Зеленский не признают Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон постоянной территорией России, то Москва продолжит движение к исторически русским городам Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову. Следовательно, Россия не согласится ни на какое прекращение огня или замораживание конфликта, чтобы силы Зеленского получили передышку, вербовали новобранцев, перегруппировывались, а оружие НАТО, включая компоненты для создания ядерной бомбы, поступало в страну», – написал аналитик.
По его мнению, для России это война за существование, а не формальный конфликт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса может быть для Киева самым реалистичным и менее тяжелым исходом на фоне ограниченных ресурсов и давления со стороны западных партнеров.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы территорий остаются ключевым и наиболее чувствительным элементом в процессе урегулирования конфликта на Украине.