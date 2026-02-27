Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не согласится на временное перемирие или заморозку конфликта на Украине, если Киев и Запад не признают новые границы страны, написал Уотсон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Уотсон заявил, что Москва продолжит движение к Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову в случае отказа признать Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон российскими территориями.

Уотсон подчеркнул, что заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине подтверждают, почему терпение президента Владимира Путина истощается. Он напомнил, что президент России уже озвучил условия для достижения устойчивого мира. «Если США, страны НАТО и Зеленский не признают Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон постоянной территорией России, то Москва продолжит движение к исторически русским городам Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову. Следовательно, Россия не согласится ни на какое прекращение огня или замораживание конфликта, чтобы силы Зеленского получили передышку, вербовали новобранцев, перегруппировывались, а оружие НАТО, включая компоненты для создания ядерной бомбы, поступало в страну», – написал аналитик.

По его мнению, для России это война за существование, а не формальный конфликт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса может быть для Киева самым реалистичным и менее тяжелым исходом на фоне ограниченных ресурсов и давления со стороны западных партнеров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы территорий остаются ключевым и наиболее чувствительным элементом в процессе урегулирования конфликта на Украине.