Россия предостерегла США от «опасной игры»

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал сообщение Пентагона о том, что в ходе «небольших учений» Соединенные Штаты сымитировали ответный удар по России с использованием ядерного оружия.

«Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия», – заявил Рябков ТАСС.

«Вместо того чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные, США затевают крайне опасную игру», – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Россия допускает применение ядерного оружия только в двух исключительных случаях: в случае нападения на нашу страну с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование российского государства.

Он подчеркнул, что никаких других сценариев, которые приписываются России американцами с точки зрения возможного применения Москвой ядерного оружия не существует. Дипломат назвал «пустой болтовней» рассуждения о том, что Россия якобы может действовать по доктрине «эскалация для деэскалации».

Рябков призвал американскую сторону «расставить точки над i в их собственном военном планировании, переподтвердив для начала известную формулу, которая существует еще с советских времен о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

«Нежелание США подтвердить эту формулу тоже добавляет нам оснований для вывода о том, что в Вашингтоне продолжают реально заниматься подготовкой сценариев применения ядерного оружия», – резюмировал замглавы МИД России.

Ранее в субботу Пентагон сообщил, что в ходе учений США «нанесли ядерный удар» по России. При этом сценарий учений предполагал, что Россия якобы может «ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».