США сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений США «нанесли ядерный удар» по России, сообщил Пентагон.

В Пентагоне сообщили, что провели «небольшие учения». Сценарий учений предусматривал «войну с Россией» в Европе. По сценарию «Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».

Как пояснили в военном ведомстве США, в ответ на «российский ядерный удар» к ситуации «подключается министр обороны, а затем президент». В результате «принимается решение о том, как реагировать» – «ответить ядерным ударом против России», передает РИА «Новости».

Пентагон заявил, что учения позволили получить представление о том, как США могли бы действовать в подобной ситуации. К учениям привлекли представителей Конгресса США, чтобы и они получили соответствующий опыт.

Напомним, Россия указывала, что утверждения американских властей о выработке Москвой военной доктрины «эскалация для деэскалации», которая якобы предусматривает «возможность применения первым «ограниченного ядерного удара малой мощности», не соответствуют действительности.

Российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.