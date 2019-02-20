Путин указал на отличие ядерных доктрин России и США

Концепция применения ядерного оружия России не предполагает превентивного удара, сообщил президент Владимир Путин; отметим, что ядерная доктрина США допускает возможность такого удара.

«У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия – она не предусматривает применения превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что речь идет о сопоставимых величинах, прежде всего по времени.

«А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому, я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что «считать-то вы умеете?» Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения», – заявил глава государства.

Стоит отметить, что американская ядерная доктрина предусматривает возможность нанесения превентивного ядерного удара.

Путин в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию заявил, что Вашингтон нарушает ДРСМД, после чего ищет виновных и заставляет «подхрюкивать» своих сателлитов.