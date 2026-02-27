В ЕК назвали сроки вступления торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР

Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.10 комментариев
ЕК: Соглашение ЕС с МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после уведомлений
Торговое соглашение между Евросоюзом и странами латиноамериканского блока МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после обмена официальными уведомлениями, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе.
По его словам, Европейская комиссия должна от имени Евросоюза обменяться официальными уведомлениями с участниками МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».
«Через два месяца после проведения этих официальных обменов соглашение вступит во временное действие», – отметил Жилл.
Представитель ЕК не назвал точную дату обмена уведомлениями, однако подчеркнул, что это обязательно произойдет.
Напомним, в пятницу ЕК объявила о запуске торговой сделки с Латинской Америкой.
В январе лидеры ЕК и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, вызвавшее недовольство европейских фермеров из-за опасений за собственный рынок.
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.