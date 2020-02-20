Москва отреагировала на инициативу ЕС по военной миссии в Ливии

Евросоюз обязан согласовать с СБ ООН модальности развертывания военной операции по контролю за оружейным эмбарго Ливии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что при проработке модальностей развертывания новой операции или, по крайней мере, обсуждения ее формата будет в обязательном порядке ЕС и те, кто все это разрабатывает, будут в обязательном порядке согласовывать их с Советом безопасности Организации объединенных наций», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам [ООН] соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку [наемного военного контингента] и выведя весь военный наемный контингент». Проект резолюции также призывает все страны «не вмешиваться в конфликт и не принимать меры», которые его усугубляют. Однако уже 16 февраля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго.

После этого Совет ЕС решил создать новую военно-морскую и военно-воздушную миссию по контролю за оружейным эмбарго по Ливии.