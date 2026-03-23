Золото резко подешевело на фоне обострения иранского конфликта

Биржевая цена золота впервые с января упала ниже 4400 долларов

Tекст: Мария Иванова

Курс июньского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex рухнул сразу на 253 доллара, передает РИА «Новости».

Цена опустилась до 4356 долларов за тройскую унцию, потеряв почти 5,5% от уровня предыдущего закрытия. В ходе торгов показатель падал до минимума с 5 января.

Негативная динамика затронула и рынок серебра: майские контракты подешевели более чем на 7,5%, достигнув 64 долларов. Инвесторы внимательно следят за действиями Федеральной резервной системы США. Укрепление американской валюты на фоне ожиданий роста учетной ставки традиционно снижает спрос на золото.

«Так как конфликт вокруг Ирана длится уже четвертую неделю, а цены на нефть колеблются на уровне 100 долларов, ожидания перешли от снижения учетной ставки к ее возможному повышению, что уменьшило привлекательность золота с точки зрения его доходности», – заявил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной после начала обмена ударами между Ираном, США и Израилем в конце февраля. Фактическая остановка судоходства через Ормузский пролив привела к сбоям в поставках энергоносителей. Это спровоцировало рост цен на топливо в большинстве стран мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле опустилась ниже 4350 долларов за тройскую унцию.

Вечером 20 марта цена драгоценного металла на бирже Comex оказалась ниже отметки в 4500 долларов впервые за полтора месяца.

При жтом стоимость нефти марки Brent на фоне геополитической напряженности ранее поднялась до 112 долларов за баррель.