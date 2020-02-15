Зеленский рассказал о желании стать популярным в США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента президента Дональда Трампа.

«Мне часто задают вопрос про импичмент. Когда я был актером, я очень хотел получить «Оскар» и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!», – сказал Зеленский в ответ на вопрос корреспондента CNN на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Поводом для начала этой процедуры стали предположения об оказании Трампом давления на Зеленского, чтобы побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неудавшейся попытке импичмента Трампа.

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