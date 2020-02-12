Известная корейская актриса умерла на 25 году жизни

Корейская актриса Го Су Юнг умерла в возрасте 24 лет, как сообщают источники, девушка давно болела. О смерти знаменитости сообщили представители пиар-компании Story J Company на официальной странице в Instagram, сообщает msn.com.

«Несколько дней назад Го Су Юнг попрощалась с этим миром и стала одной из ярких звезд на небе», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

Похороны актрисы состоялись еще 9 февраля, однако о ее смерти решено было сообщить только сейчас.

Го Су Юнг родилась 24 апреля 1995 года. Популярность к ней пришла после ролей в корейском фэнтези-сериале «Гоблин» (2016 год) и триллере «Лжесвидетельство Соломона».

В 2017 году она также появилась в клипе K-pop группы BTS на трек With Seoul.

В декабре в собственном доме был найден погибшим 27-летний южнокорейский актер и певец Ча Ин Ха.

Ранее сообщалось о смерти двух молодых южнокорейских певиц: в октябре стало известно о смерти 25-летней Чхве Чжин Ри (Солли), а через некоторое время умерла ее подруга Гу Хара, которой было 28 лет.