Умерла третья за два месяца молодая звезда корейской поп-музыки

Южнокорейский актер и певец Ча Ин Ха найден мертвым в собственном доме, сообщило представляющее его интересы агентство талантов Fantagio.

Актеру, настоящее имя которого Ли Чжэ-Хо, было 27 лет. Обстоятельства его смерти не называются. В Fantagio призвали не поддерживать слухи и проявить уважение к умершему и его семье, сообщает The Guardian.

Ча Ин Ха был участником группы Surprise U, а также начинал карьеру актера. Он снялся в сериале «Любовь с недостатками», премьера которого состоялась на минувшей неделе.

Ранее стало известно о смерти двух молодых южнокорейских певиц: в октябре стало известно о смерти 25-летней Чхве Чжин Ри (Солли), а через некоторое время умерла ее подруга Гу Хара, которой было 28 лет.