Канделаки вступилась за Асмус и Харламова

Телеведущая, журналистка Тина Канделаки вступилась за подвергшихся травле актрису Кристину Асмус и юмориста Гарика Харламова, сравнив их историю с громким скандалом в Южной Корее.

Канделаки напомнила в сообщении в Telegram, что звезды южнокорейской поп-музыки Солли и Гу Хара «покончили с собой этой осенью».

«Обе столкнулись с шеймингом в Сети, и как тут не вспомнить призывы некоторых наших граждан не судить строго тех, кто пишет разжигающие ненависть твиты, гневно комментирует ролики в YouTube или кричит гадости с трибун на стадионах», – отметила журналистка.

Она напомнила, что Солли «подвергалась остракизму за свои феминистические суждения и борьбу с депрессией, к которой она привлекала внимание общественности», а Гу Хара «публично боролась с бывшим бойфрендом, который шантажировал ее публикацией домашнего порно в отместку за разрыв отношений».

«Ну а что у нас? Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшую роль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой состав проклятий, унижений и хейта», – написала Канделаки.

Она подчеркнула: «О том, что чувствуют все эти люди, ничем не заслужившие такое отношение к себе, не думает никто из хейтеров и мало кто из наблюдателей за этим процессом. Между тем слово – не синица. Оно не только вылетает, но и множится, находя все больше адептов ненависти. Как можно заставить людей отвечать за свое поведение в Сети, если не наказывать их там, где слова очевидно нарушают закон?».

Телеведущая отметила, что соцсеть Instagram решила отменить лайки, но не комментарии, а видео-хостинг YouTube «бережет свои дизлайки и тоже дает возможность для зрителей выразить свои чувства, поскольку в этом состоит залог успеха Web 2.0.».

«Жаль только, что в извлечении дивидендов потерялось человеколюбие, которое никогда не про монетизацию, но всегда про сохранение нами человеческого облика», – заключила она.

Ранее Кристина Асмус снялась в откровенной сцене в фильме «Текст». Из-за этого она и ее супруг Гарик Харламов подверглись травле и насмешкам в Сети.

В октябре была найдена мертвой 25-летняя южнокорейская певица Чхве Чжин Ри (Солли). Через некоторое время стало известно о смерти ее подруги, 28-летней певицы Гу Хара.