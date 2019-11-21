Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи, рассказала продюсер Ольга Леснова, комментируя съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене фильма «Текст».

«На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное – игра актеров», – передает «Пятый канал» слова Лесновой.

По ее мнению, в сцене фильма «Текст» у Асмус есть накладка, которая закрывает интимные части тела.

Напомним, в октябре Асмус ответила телеведущей Ксении Собчак, пожаловавшейся на недостаток просмотров ее интервью из-за груди артистки.