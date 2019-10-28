Асмус высказалась о «жиденьких сиськах» в ответ на жалобы Собчак

Актриса Кристина Асмус ответила телеведущей Ксении Собчак, пожаловавшейся на недостаток просмотров ее интервью из-за груди артистки.

В воскресенье Собчак пожаловалась в Instagram на то, что из-за откровенных кадров с Асмус в фильме «Текст», которые она вставила в свое интервью с актером Александром Петровым, видеохостинг приравнял видео к порно и перестал рекомендовать его пользователям.

«Короче, посмотрите интервью – я им очень горжусь. Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами!!!», – сыронизировала Собчак.

Ответ актрисы не заставил себя долго ждать. «Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы))) Но выглядели вы в интервью прекрасно! Будь вы прокляты», – написала Асмус в комментариях к посту Собчак.