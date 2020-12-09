РФПИ заявил об «информационной атаке» на «Спутник V»

Распространение фейковых новостей об «отказе» Турции от закупок российской вакцины «Спутник V» является информационной атакой по конкурентным или политическим причинам, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» стала объектом негативной информационной атаки в России и за рубежом по конкурентным или политическим причинам. Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины «Спутник V», которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины», – приводит сообщение фонда ТАСС.

В Фонде напомнили, что министерство здравоохранения Турции выступило с официальным опровержением материала турецкой газеты Haber Turk об «отказе» Анкары от российской вакцины. РФПИ призвал средства массовой информации «проверять факты на предмет их соответствия действительности перед публикацией, в том числе обращаясь за проверкой к представителям Фонда», передает «Интерфакс».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу поставок вакцины «Спутник V», приведенные в ряде СМИ цитаты министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи о том, что Турция якобы не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку препарат будто бы не соответствует надлежащей лабораторной практике, являются «фейком». В Кремле подтвердили высокую эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Российские ученые продолжили разработку новых вакцин.

Промежуточные результаты фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V» с участием 40 000 добровольцев показали эффективность вакцины более 91% на 28-й день после первой инъекции, а на 42-й день после первой инъекции более 95%. При этом наблюдение за почти 19 тыс. добровольцев не выявила непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались только такие кратковременные эффекты, как боль в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль. Первые две фазы клинических исследований «Спутник V» показали, что у 100% вакцинированных формируется устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ. При этом уровень антител у вакцинированных «Спутником V», в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.

Между тем стало известно, что привившиеся вакциной американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech испытали серьезные побочные эффекты. Позже сообщалось, что во время испытаний вакцины Pfizer погибли шесть человек.