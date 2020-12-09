Кремль подтвердил эффективность российской вакцины от коронавируса

Результаты тестирования и испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» свидетельствуют о ее эффективности и надежности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от покупки «Спутника V».

«Можно сказать однозначно – результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее появились сообщения о том, что Турция якобы не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она будто бы не соответствует надлежащей лабораторной практике.



«Проблема в том, что российская вакцина не соответствует GLP (надлежащей лабораторной практике), поэтому она вышла за пределы наших интересов», – передает телеканал Haberturk слова министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Между тем источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что переговоры с Турцией по вакцине «Спутник V» продолжаются.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.

Между тем стало известно, что привившиеся вакциной американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech испытали серьезные побочные эффекты. Позже сообщалось, что во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer погибли шесть человек.