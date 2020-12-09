В России назвали фейком заявление минздрава Турции об отказе от «Спутника V»

Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу поставок вакцины «Спутник V», заявления Минздрава Турции об отказе страны от закупки вакцины, появившиеся в ряде СМИ, являются «фейком», сообщил источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты (представителя Минздрава Турции) – пример fake news», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее появились сообщения о том, что Турция якобы не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она будто бы не соответствует надлежащей лабораторной практике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты тестирования и испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» свидетельствуют о ее эффективности и надежности.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.