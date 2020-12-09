Boeing 737-8 MAX выполнил первый авиарейс после разрешения возобновить полеты

Американский Boeing 737-8 MAX совершил полет впервые после разрешения возобновить перелеты, рейс выполнил борт бразильской авиакомпании GOL.

Первый за 20 месяцев коммерческий рейс этого самолета прошел по маршруту Сан-Паулу – Порту-Алегри, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Практически все места в лайнере, который рассчитан на 186 пассажиров, были заняты.

Авиакомпания сообщала, что позволит обменять билет тем пассажирам, которые не захотят лететь на этой модели самолета.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.