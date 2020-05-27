В Boeing начались массовые увольнения

Американский авиастроительный концерн Boeing решил уволить более 6,7 тыс. своих сотрудников, говорится в заявлении президента и генерального директора компании Дэвида Кэлхуна.

«Мы завершили программу добровольных увольнений, о которой объявили в прошлом месяце. Теперь мы подошли к печальному моменту, когда вынуждены начать программу принудительных увольнений. Мы на этой неделе уведомим первую группу в составе 6 тыс. 770 наших сотрудников в США, что эта программа их затронет», – цитирует заявление главы компании ТАСС.

Уволенные сотрудники получат все положенные им выплаты и страховые льготы в полном объеме.



Кэлхун добавил, что последствия пандемии коронавируса оказали «катастрофический эффект на состояние авиакомпаний» в США и во всем мире. Спрос на продукцию и услуги Boeing, по словам ее главы, «существенно снизился».

Компания Boeing переживает продолжительный кризис после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX, эксплуатация которой была приостановлена в прошлом году.

На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку самолетов этой модели.

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