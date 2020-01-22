Boeing прекратила сборку 737 MAX

Сборка самолетов серии 737 MAX приостановлена, сообщили в корпорации Boeing.

До 20 января Boeing продолжала сборку самолетов, замедлив темп производства. По данным CNN, на предприятиях в штатах Вашингтон и Техас скопилось около 400 лайнеров, передает ТАСС.

Boeing выразила надежду, что возобновление эксплуатации 737 MAX произойдет в середине 2020 года. Корпорация пояснила, что в своих ожиданиях основывается на «опыте в области процесса сертификации». При этом не исключается корректировка сроков.

Эксплуатация 737 MAX была приостановлена после катастроф в Индонезии и Эфиопии.

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Кроме того, Boeing подтвердила, что планирует осуществить первый тестовый полет нового лайнера модели 777X 23 января.

Напомним, прежде о планах Boeing на этой неделе осуществить первый тестовый полет 777X сообщали источники.

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