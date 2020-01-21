Названы сроки первого полета нового Boeing 777X

Компания Boeing запланировала на этой неделе осуществить первый тестовый полет нового лайнера модели 777X, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам близкого к одному из клиентов Boeing источника, полет состоится в четверг или пятницу на базе компании около Сиэтла в штате Вашингтон, передает ТАСС . Второй источник не назвал конкретный день полета, однако подтвердил, что он состоится на этой неделе.

В компании Boeing пока не прокомментировали эту информацию

Boeing 777X – последний из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777. Планируется, что первые поставки лайнера заказчикам начнутся в 2020 году.



В июле Boeing решила перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года.

В сентябре Boeing вновь столкнулась с техническими сложностями во время испытаний нового самолета.