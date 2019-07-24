С новейшим самолетом Boeing возникли проблемы

Американская авиастроительная корпорация Boeing сообщила, что первый полет нового лайнера Boeing-777X будет отложен до начала 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.

О проблемах с разработкой двигателя сообщается в заявлении компании, передает ТАСС.

В июне о проблемах с новой моделью самолета заявляло агентство Reuters, отмечая, что неполадки с разработанными специально для 777X двигателями были обнаружены во время тестирования.

Первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам должны были начаться в 2020 году.

По данным телеканала CNN, Boeing-777X должен стать самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями.

Ранее сообщалось, что презентация нового лайнера в марте также отменялась из-за катастрофы в Эфиопии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД