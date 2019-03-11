Boeing отменил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии

Американская корпорация Boeing отменила презентацию Boeing 777X, намеченную на 13 марта, из-за крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате которой погибли 157 человек из 35 стран, включая россиян.

«Boeing глубоко опечален аварией рейса Ethiopian Airlines N 302, наша основная задача сейчас поддержать наших клиентов», – передает РИА «Новости» заявление корпорации.

«В свете этого мы откладываем презентацию Boeing-777X, назначенную на 13 марта, и связанные с ней мероприятия со СМИ», – сообщили в компании, добавив, что будут искать возможность для презентации нового самолета в ближайшем будущем.

Напомним, утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших – представители 35 стран, включая трех россиян. В авиакатастрофе также погибли 19 сотрудников ООН.

Разбившийся самолет принадлежал к последнему поколению Boeing 737 Max, которое выпускается в четырех версиях и является самым раскупаемым в истории американской корпорации. При этом сообщения о смертельной ошибке самолетов этой серии появились еще в ноябре, после крушения Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, рухнувшего в Японское море. Тогда погибли 189 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в крушении эфиопского Boeing заподозрили искусственный интеллект.