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Цена литра бензина на Украине достигла 100 гривен
Цена литра бензина на Украине достигла 100 гривен на фоне дефицита
Стоимость автомобильного топлива на украинских автозаправочных станциях преодолела психологическую отметку, вызвав обеспокоенность среди водителей на фоне продолжающегося дефицита.
Стоимость бензина марки А-100 на заправках сетей UPG и «Укрнафта» достигла 100 гривен за литр, передает ТАСС. Цены на другие марки также остаются высокими: А-95 продается от 86,9 гривны (1,95 доллара), а А-92 – от 81,9 гривны (1,84 доллара).
Дизельное топливо также стремительно дорожает. Средняя цена на него колеблется от 98,9 до 99,9 гривны за литр. По данным агентства «РБК-Украина», на некоторых АЗС стоимость дизеля уже достигла отметки в 100 гривен.
Проблемы с топливом начались в стране летом, спровоцировав дефицит и очереди на заправках. За две недели дизель подорожал на 15-17%. Ситуацию усугубляет простой портов Большой Одессы и высокий спрос на дизель в Евросоюзе, из-за чего трейдерам сложнее находить поставщиков.
Кроме того, на Украине резко вырос внутренний спрос на дизельное топливо. Это связано с переориентацией экспорта агропродукции на сухопутные перевозки фурами через страны ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях впервые также достигла рекордных 100 гривен за литр.
В августе цена премиальных марок дизеля выросла почти до 96 гривен. А из-за дефицита сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего одному клиенту.