Цена литра бензина на Украине достигла 100 гривен на фоне дефицита

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стоимость бензина марки А-100 на заправках сетей UPG и «Укрнафта» достигла 100 гривен за литр, передает ТАСС. Цены на другие марки также остаются высокими: А-95 продается от 86,9 гривны (1,95 доллара), а А-92 – от 81,9 гривны (1,84 доллара).

Дизельное топливо также стремительно дорожает. Средняя цена на него колеблется от 98,9 до 99,9 гривны за литр. По данным агентства «РБК-Украина», на некоторых АЗС стоимость дизеля уже достигла отметки в 100 гривен.

Проблемы с топливом начались в стране летом, спровоцировав дефицит и очереди на заправках. За две недели дизель подорожал на 15-17%. Ситуацию усугубляет простой портов Большой Одессы и высокий спрос на дизель в Евросоюзе, из-за чего трейдерам сложнее находить поставщиков.

Кроме того, на Украине резко вырос внутренний спрос на дизельное топливо. Это связано с переориентацией экспорта агропродукции на сухопутные перевозки фурами через страны ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях впервые также достигла рекордных 100 гривен за литр.

В августе цена премиальных марок дизеля выросла почти до 96 гривен. А из-за дефицита сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего одному клиенту.