Путин провел учения ядерных сил России

Вооруженные силы России в ходе тренировки ядерных сил провели запуск двух баллистических ракет, а также нескольких крылатых ракет, учения проводились под руководством президента Владимира Путина, сообщило Минобороны.

Тренировка по управлению стратегическими наступательными силами под руководством главы государства проходила в среду, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В ходе нее были отработаны действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

«Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов «Энгельс» и «Украинка», – уточнили в министерстве.

Учебные удары произведены по полигонам Кура и Пембой.

В ноябре глава государства отмечал, что Россия продолжит заниматься модернизацией собственных ядерных сил с учетом современных военно-политических рисков.

Также глава государства сообщал, что система контроля над вооружениями в мире «расшатывается» и «деградирует».