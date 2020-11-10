Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями в мире

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что система контроля над вооружениями в мире «расшатывается» и «деградирует».

«Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует. Вслед за прекращением действия по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу. Я уже не говорю про более ранний выход из договора системы ПРО», – сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что «Россия твердо и последовательно выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями».

Также глава государства отметил, что до сих пор не ясна судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). «Неясной остается и судьба, по сути дела, последнего фундаментального договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений – договора СНВ, срок действия которого истекает, как известно, в феврале 2021 года, то есть совсем уже скоро», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «этот документ обеспечивает необходимый уровень, если можно так сказать, прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку». По его словам, сохранение баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и «по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении нашей страны».

Президент отметил, что, несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада – стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы – остается ключевой гарантией безопасности России.

Российский лидер добавил, что для Москвы ядерное оружие – крайняя мера для защиты собственных интересов. «В этом документе четко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности», – подчеркнул Путин.

Ранее во вторник Путин заявил, что на Ближнем Востоке конфликты обостряются из-за перемещения в регион боевиков, а также сообщил, что в мире продолжает деградировать система стратегической стабильности.