Путин заявил о продолжающей деградировать системе стратегической стабильности в мире

На Ближнем Востоке конфликты обостряются из-за перемещения в регион боевиков, заявил на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российский лидер Владимир Путин.

«Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке», – цитирует президента РИА «Новости».

«Вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия», – добавил Путин.

Он отметил, что часть боевиков выходит за пределы упомянутого региона, что еще больше обостряет конфликты.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в глобальной и региональной безопасности остается сложной, серьезную угрозу представляет международный терроризм и наркотрафик. «Заметно возросли и масштабы киберпреступности, продолжает деградировать система стратегической стабильности», – пояснил он.

Не останавливаются региональные конфликты, появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах. «Поэтому одним из ключевых направлений работы ШОС является содействие мирному политико-дипломатическому решению кризисов, купирование угроз, исходящих из горячих точек», – отметил Путин.

Между тем Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что с января 2020 года на Северном Кавказе правоохранители предотвратили 15 террористических актов, ликвидировали 35 боевиков, задержали 53, разгромлены 23 ячейки террористов.