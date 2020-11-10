Названо число предотвращенных в 2020 году терактов на Северном Кавказе

С января 2020 года на Северном Кавказе правоохранители предотвратили 15 террористических актов, заявил Национальный антитеррористический комитет.

«В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности», – цитирует РИА «Новости» сообщение НАК.

Также с начала года в регионе ликвидировали 35 боевиков, задержаны 53, разгромлены 23 ячейки террористов, уничтожено свыше 130 схронов и тайников с оружием.

«В результате обсуждения определен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, сил правопорядка и оперативных штабов в данной сфере», – подчеркнули в НАК.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в конце октября сообщал, что в Центральном федеральном округе за 2020 год предотвратили пять терактов.