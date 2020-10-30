В Центральной России предотвратили пять терактов за год

В Центральном федеральном округе за 2020 год предотвратили пять терактов, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах округа.

«Следует отметить, что благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей», – цитирует Патрушева ТАСС.

Три теракта предотвращено на территории Дальнего Востока с начала 2019 года, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Ранее Патрушев сообщал, что на Дальнем Востоке с начала 2019 года и до сентября 2020 года было предотвращено три теракта.