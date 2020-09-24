Патрушев рассказал о предотвращенных на Дальнем Востоке терактах

Три теракта предотвращено на территории Дальнего Востока с начала 2019 года, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«За прошлый год и восемь месяцев этого года [в Дальневосточном федеральном округе] предотвращено шесть преступлений террористической направленности, в том числе три теракта», – передает ТАСС слова секретаря Совбеза на совещании во Владивостоке.

Он напомнил, что на прошлом совещании по Дальнему Востоку в июле 2019 года был одобрен комплекс мер, направленных на повышение антитеррористической защищенности объектов и территорий.

«В результате на территории округа не допущено совершения ни одного террористического акта», – констатировал секретарь СБ.

При этом, по словам Патрушева, в ходе дополнительных проверок прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе выявлено более 5 тыс. нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, здравоохранения, образования и социальной защиты, внесено 2,5 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены около тысячи человек.

Патрушев добавил, что террористы не сбавляют вербовочную активность в интернете и продолжают попытки формирования в России «спящих» ячеек.

«Угроза терроризма, к сожалению, не исчезла. Не спадает и вербовочная активность международных террористических организаций, в том числе осуществляемая с использованием сети «Интернет», – сказал секретарь Совбеза, отметив, что также «не прекращаются попытки формирования так называемых спящих террористических ячеек».

Патрушев добавил, что наметилась и «тенденция роста преступлений экстремистской направленности». В Дальневосточном федеральном округе «наибольший рост этой преступности отмечается в Хабаровском, Приморском краях, в Сахалинской области».

«Поэтому прошу руководителей регионов не ослаблять контроль за реализацией региональных и муниципальных программ по профилактике терроризма и экстремизма, уделять особое внимание вопросам обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, объектов транспорта, ТЭК», – поручил секретарь Совбеза.

Ранее в четверг Патрушев призвал внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля.