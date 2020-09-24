Глава Совбеза призвал внедрять не дающие пьяным садиться за руль технологии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля.

На совещании во Владивостоке в четверг он отметил, что в последнее время все больший общественный резонанс получают ДТП, совершаемые водителями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«В связи с этим важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля», – передает ТАСС слова Патрушева.

По словам секретаря СБ России, нарушители правил дорожного движения, «особенно те из них, кто систематически нарушает правила и подвергает опасности других», не должны оставаться без пристального внимания.

Говоря о ситуации на Дальнем Востоке, где проходит совещание, он отметил, что на территории этого федерального округа количество аварий с участием пьяных водителей остается значительным, причем в Хабаровском и Забайкальском краях и в Еврейской автономной области отмечается рост числа подобных преступлений, совершаемых водителями, которые уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.