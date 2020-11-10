Путин: Россия продолжит модернизацию ядерных сил в связи с современными рисками

Учитывая современные военно-политические риски, России будет заниматься модернизацией ядерных сил, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

«Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие. Отмечу, что за последние годы в армии и на флоте в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, в результате доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет уже 82%», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

«Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности», – подчеркнул он.

При этом президент подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений. «Используя интеллектуальный потенциал, наши научные школы, заделы, необходимую инфраструктуру, мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений. Мы не будем этого делать. И необходимости у нас такой сегодня нет», – сказал Путин.

В то же время он отметил, что все необходимые силы для защиты своих интересов у России есть.

Также Путин в ходе совещания попросил присутствующих доложить, как исполняется гособоронзаказ с учетом укрепления «ядерной триады» – стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев.

Президент добавил, что испытания МБР «Сармат» проходят по графику. «Порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс». По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», а в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А», – сказал Путин.

Также глава государства на совещании отмечал, что система контроля над вооружениями в мире «расшатывается» и «деградирует».

В октябре Путин заявлял, что безопасность России от отсутствия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) не пострадает.