Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию

Журналисты программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин, задержанные на прошлой неделе в Турции, вернулись в Россию, сообщила пресс-служба телеканала.

«Наши коллеги, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин уже в Москве. Прилетели ночным рейсом. С ними все в порядке», – сообщается на сайте телеканала.

Пресс-служба НТВ выразила благодарность МИД России, российскому посольству в Анкаре и генконсульству России в Стамбуле за помощь, а также всем коллегам из СМИ за поддержку.

Отмечается, что турецкая сторона отказалась от обвинений россиян в шпионаже, а вечером того же дня администрация президента Турции официально сообщила об освобождении журналистов. В ночь на вторник они прилетели в Москву.

Журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят.

Журналисты телеканала НТВ снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников. Позже суд в Турции освободил журналистов, сообщалось, что их должны депортировать из страны в ближайшее время.