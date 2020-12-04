МИД Турции объяснил задержание российских журналистов в Стамбуле

Журналисты российского телеканала НТВ задержаны в Стамбуле из-за отсутствия аккредитации, сообщил источник в МИД Турции.

«Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ были задержаны в Турции в четверг утром и до сих пор не вышли на связь. Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД России и генконсульством в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан.