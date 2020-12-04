Российские журналисты задержаны в Турции

Сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ были задержаны в Турции в четверг утром и до сих пор не вышли на связь, сообщили в пресс-службе телеканала.

Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

«Потом связь с ними прервалась. В 21.00 мск 3 декабря Алексею Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение «нас почему-то до сих пор держат». Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали», – говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Телекомпания НТВ, как добавили в пресс-службе, находится в тесном контакте с МИД России и генконсульством в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан.