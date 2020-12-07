Раскрыты детали работы задержанных в Турции журналистов НТВ

Российский журналисты телеканала НТВ, задержанные в Турции, снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников, сообщила главный редактор телеканала Александра Кошарницкая.

«[Задержанные журналисты] снимали несколько сюжетов. Один из сюжетов был про COVID, другой сюжет был про производство беспилотников. Их задержали в пригороде Стамбула, где находится завод по производству беспилотников Baykar Savunma. Есть, в принципе, его адрес на сайтах, и в Google Maps, и в Яндекс его можно найти. Так что насколько нам известно, ребята только подъехали туда и были задержаны. Потому что, опять же, последняя связь у нас с ними состоялась в четверг. Они написали СМС, что они задержаны, задержаны полицией. Но насколько мы понимаем, содержались они не в полиции. Официальных данных, где, как и кем, у нас не было», – сказала главред НТВ РИА «Новости».

Кошарницкая добавила, что сотрудники телеканала находятся в суде, консульский доступ к ним не получен.

«То, что мы сейчас на данный момент знаем, мы знаем, к сожалению, исходя из достаточно обрывочных сведений. Мы точно знаем сейчас, что они находятся в суде, они были доставлены в суд сегодня, и как мы понимаем, им инкриминируется шпионаж», – рассказала Кошарницкая, отметив, что хоть доступ к журналистам не получен, «и консульство, и посольство оказывают всяческую поддержку и очень помогают в этом процессе».

«Надеемся, что сегодня исход будет в каком-то смысле для них благоприятным и они обойдутся депортацией», – сказала она.

«Конкретно обвинения мы поймем уже по исходу сегодняшнего суда, а также поймем, какая будет мера пресечения. Есть несколько исходов возможных: их могут депортировать, могут оставить в Турции на время следствия, могут оставить под арестом. Естественно, сколько будет длиться следствие и так далее, мы тоже поймем только сегодня», – отметила Кошарницкая.

Сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.

Задержанным в Стамбуле журналистам телеканала НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят.