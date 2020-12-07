Задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже

Задержанным в Стамбуле журналистам телеканала НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже, заявил знакомый с ситуацией турецкий источник.

«Российских журналистов могут обвинить в шпионаже», – сказал источник РИА «Новости», добавив, что дело журналистов НТВ будет рассматриваться в суде.

В настоящее время россияне доставлены в стамбульский дворец правосудия Чаглаян.

Сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.