Кремль выразил надежду на диалог в вопросе освобождения журналистов в Турции

В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наши дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. Мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. Мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины», – ответил Песков на вопрос о том, расценивается ли задержание сотрудников НТВ как недружественный шаг со стороны Турции.

На уточняющий вопрос о том, что будет предпринимать российская сторона в случае, если ситуацию не удастся разрешить оперативно, пресс-секретарь президента отметил, что будут осуществляться «все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам».

Сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.

Задержанным в Стамбуле журналистам телеканала НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже.