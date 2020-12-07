Суд освободил задержанных в Турции журналистов НТВ

Суд в Стамбуле освободил задержанных в Турции сотрудников программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ, сообщил осведомленный источник.

«Суд в Стамбуле принял решение освободить российских журналистов, они будут депортированы из Турции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«По предварительной информации, наших коллег должны депортировать в ближайшее время. Детали пока уточняем», – сообщили в пресс-службе НТВ.

Журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.

Задержанным в Стамбуле журналистам телеканала НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят.

Журналисты телеканала НТВ снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников.