Москвичка описала ощущения во время вакцинации от коронавируса

Жительница Москвы, привившаяся от коронавируса, рассказала газете ВЗГЛЯД, как проходила вакцинация и ощущениях во время и после нее.

«Вакцинироваться от коронавируса я захотела сразу, как появилась информация, что вакцина создана. Это при том, что я никогда не прививалась от того же гриппа – любые прививки вызывают аллергическую реакцию в виде тяжелого бронхита. Но тут все риски перевешивала необходимость обезопасить свою семью. Мне надо ездить на работу и общаться с людьми. Перспектива принести COVID-19 домой и подвергнуть опасности близких не радовала. А судя по информации о вакцине, иммунитет формируется уже через три недели после повторной прививки», – рассказала девушка.

Она уточнила, что не принимала участие в тестировании вакцины, поскольку не хотела получить плацебо. «Как только появилась возможность точно вакцинироваться – я побежала в первых рядах. Подготовки к вакцинированию никакой не требовалось. Я разве что за несколько дней начала пить антигистаминный препарат, чтобы снизить возможность аллергической реакции», – добавила она.

По ее словам, процедура была простой и заняла примерно 40-45 минут. «Пришла к назначенному времени. Заполнила бланк согласия. Врач померила давление, посоветовала не беспокоиться, задала стандартные вопросы о хронических заболеваниях и аллергии. Предупредила, что «сегодня нельзя пить алкоголь и мочить место укола», – вспоминает девушка. – «В голове крутились строчки из песни: - На прививку! Первый класс! / - Вы слыхали? Это нас!.. -/ Почему я встал у стенки? / У меня... дрожат коленки...»

Она отметил, что не почувствовала укола. «По дороге домой прислушивалась к себе, точно ничего не болит? Жабры не растут? Хвост не отваливается? Утром проснулась с легким разочарованием: какой-либо реакции, про которую писали в интернете, не было. Только хотелось спать, но в тот день хотели спать все из-за погоды, так что списать реакцию на вакцину точно не получалось. Лишь вечером, спустя сутки, почувствовала ломоту в мышцах, было жарко, но холодно, температура поднялась до 37 градусов. Особо не беспокоилась, читала, что небольшое повышение температуры после прививки – это нормально», – рассказала она.

По словам девушки, «через день о вакцине напоминало только место укола, которое болело, если его трогать».

«Кстати, от знакомых потом услышала, что алкоголь, особенно крепкий, снижает количество антител. Так что, пока иммунитет формируется, буду соблюдать сухой закон. Ну, почти», – сказала собеседница.

На ваш взгляд В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку? Да, чем раньше, тем лучше

Готов, но чуть позже

Не планирую прививаться



В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. В четверг мэр столицы Сергей Собянин заявил, что электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется в Москве 4 декабря, прививочные пункты по вакцинации заработают с 5 декабря.

Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.